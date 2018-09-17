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Лопетеги назвал игроков, которых хотел бы видеть в «Реале»
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Лопетеги назвал игроков, которых хотел бы видеть в «Реале» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 59 минут назад
Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги хочет укрепить позицию левого защитника, утверждает портал Goal. 52-летний специалист уже назвал руководству «королевского клуба» имена тех игроков, которых он хотел бы видеть в Мадриде.
В этот список вошли: защитник «Челси» Маркос Алонсо, футболист «Порту» Алекс Теллес и игрок «Валенсии» Хосе Гайя. Сообщается, что «Реал» намерен приобрести одного из этих игроков в зимнее трансферное окно.
Лопетеги возглавил «Реал» 14 июля 2018 года, подписав трехлетний контракт. Под его руководством «сливочные» провели 4 игры в ла лиге, одержали три победы и один раз сыграли вничью.
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