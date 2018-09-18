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«Реал» ищет левого защитника
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«Реал» ищет левого защитника 

Вести.Ru + ещё 2 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер мадридского "Реала" Юлен Лопетеги назвал имена футболистов, которых он хотел бы видеть в своей команде. Победитель Лиги чемпионов постарается приобрести одного из этих игроков во время летнего трансферного окна.
В список Лопетеги вошли три левых защитника — Марко Алонсо из «Челси», Хосе Гайя ("Валенсия") и Алекс Теллес ("Порту"). Двое первых — испанцы, третий бразилец. Первым в списке стоит воспитанник клуба и внук знаменитого игрока «Реала» Маркоса Алонсо защитник «Челси» Маркос Алонсо-младший.
Таким образом, можно предположить, что ряды «Реала» покинет левый защитник Марсело. Существует вероятность ухода бразильца в «Ювентус».
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