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Бывший тренер сборной России подал в суд на экс-президента Албании
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Бывший тренер сборной России подал в суд на экс-президента Албании 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи подал иск в суд против бывшего Президента страны, передает Associated Press.
Пануччи, который состоял в тренерском штабе сборной России с 2012 по 2014 год, обвиняет бывшего главу Албании Буяра Нишани в нанесении ущерба личной репутации из-за того, что последний назвал его «шарлатаном» в фейсбуке после того, как команда Албании уступила сборной Косово (0:3) в товарищеском матче.
"Браво, Косово! Пануччи — шарлатан, который разрушил все, что было создано", — написал Нишани.
Сообщается, что Пануччи требует выплатить ему €100 тысяч.
Судья вынесет решение по иску в течении 30 дней.
Ранее сообщалось, что на бойца UFC Конора Макгрегора подали иск за доведение до психического расстройства.
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