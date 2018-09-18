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Президент «Наполи» раскритиковал тренера «Челси»
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Президент «Наполи» раскритиковал тренера «Челси» 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в очередной раз подверг критике бывшего тренера клуба Маурицио Сарри, который сейчас работает в «Челси», передает "Советский спорт".
"Сейчас Сарри хорошо справляется, но он потерпел много поражений в своей жизни, его всегда выгоняли. Из-за этих случаев он закоченел в своих отношениях с людьми", — приводит слова президента Football Italia.
Сарри оставил пост главного тренера «Наполи» прошедшим летом, его место занял Карло Анчелотти.
Ранее «Челси» разгромил «Кардифф» благодаря хет-трику Азара.
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