Президент «Наполи» раскритиковал тренера «Челси»

"Сейчас Сарри хорошо справляется, но он потерпел много поражений в своей жизни, его всегда выгоняли. Из-за этих случаев он закоченел в своих отношениях с людьми", — приводит слова президента Football Italia.

Сарри оставил пост главного тренера «Наполи» прошедшим летом, его место занял Карло Анчелотти

Ранее «Челси» разгромил «Кардифф» благодаря хет-трику Азара.