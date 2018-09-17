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«Жирона» одержала победу над «Сельтой» в четвёртом туре чемпионата Испании
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«Жирона» одержала победу над «Сельтой» в четвёртом туре чемпионата Испании 

Чемпионат.com + ещё 1 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче четвёртого тура чемпионата Испании «Жирона» принимала «Сельту». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Голами в составе «Жироны» отметились защитник Педро Алькала и нападающий Критиан Стуани, оформивший дубль в этой встрече. Испанский форвард Яго Аспас и хавбек Софьян Буфаль забили за гостей.
«Жирона» набрала семь очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице испанской Серии А. «Сельта» (7) идёт строчкой выше, на пятой позиции. В следующем туре чемпионата Испании «Жирона» сыграет на «Камп Ноу» с «Барселоной», а «Сельта» примет на своём поле «Вальядолид».
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