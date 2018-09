Майдана выгуливает пса, у Емельяненко всё хорошо, Кроуфорд хочет всех чемпионов — соцсети

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны полезной (и не очень) информацией. А vRINGe.com их тем временем внимательно отслеживает и традиционно предлагает вашему вниманию подборку самого интересного.

Юриоркис Гамбоа выглядит как суперсредневес

15 Сен 2018 в 3:48 PDT Тайсон Фьюри : «Теперь бой с Дионтэем Уайлдером самый большой в боксе»

This is now the biggest fight in boxing? between the 2 best heavyweight champs, who want to fight each other. Should be announced this week coming. ! Really looking forward to being challenged by the best other than myself. ! This is a dare to be great move by both fighters. ?

16 Сен 2018 в 2:41 PDT Dream Team журналисток на церемонии взвешивания Головкина и Альвареса

DREAM TEAM? #CaneloGGG2 weigh-ins #boxing #boxeo??.. #boxingnews #boxinglife #boxingfans #fight #ko #TheRealFightGirl #CynthiaConte #letsboxbitches #SeeYouGuysAtTheFights?

15 Сен 2018 в 8:04 PDT Маркос Майдана выгуливает пса Посмотреть эту публикацию в Instagram? tnt @colo_spreggero

15 Сен 2018 в 3:43 PDT Евгений Хитров скучает по семье

Время летит так быстро… Уже скучаю за вами… #family #khytrov?

15 Сен 2018 в 6:14 PDT Братья Чарло, Эррол Спенс и Абнер Марес на вечере бокса Головкин — Альварес

PBC IN THE HOUSE? #TeamMares #pbc #wehere #ringside #live @twincharlo @futureofboxing @errolspencejr

15 Сен 2018 в 8:08 PDT Оскар Вальдес : «Viva Mexico!»

Viva Mexico?

15 Сен 2018 в 11:29 PDT Хабиб Нурмагомедов в рекламном ролике

Выбирай свой путь и никогда не сдавайся. Только так покоряются настоящие вершины #ReebokCombat #UFC229 #ЖизньВДвижении

15 Сен 2018 в 12:49 PDT Конор Макгрегор перед тренировкой

Proper?

16 Сен 2018 в 1:21 PDT Тони Беллью: « Владимир Кличко увидел апперкот в последний момент в бою с Джошуа, а Диллиан Уайт — нет»

‪After Everton v West Ham catch @anthony_joshua and @TonyBellew on Match Zone 6.15pm on @SkySports Main Event #JoshuaPovetkin?‬

16 Сен 2018 в 8:23 PDT Нонито Донэйр примерил чужой поясок

Half way thru. Who's gonna take this home?.. #boxing #gggcanelo2 #lasvegas tmobile #boxer

15 Сен 2018 в 9:23 PDT Эндрю Табити с Эрролом Спенсом…

Me And Champ @errolspencejr Today At The Boxing Expo!

15 Сен 2018 в 6:12 PDT …и Андре Уордом

Great Seeing One of my Favorite Fighters Today! @andresogward Thanks For The Words Of Wisdom Brotha?

15 Сен 2018 в 7:33 PDT У Александра Емельяненко всё хорошо в личной жизни

Милые бранятся, только тешатся! Всё хорошо у нас!

15 Сен 2018 в 10:33 PDT Давид Бенавидес посетил выставку для фанов

Had a great time at the box fan expo with the team

15 Сен 2018 в 4:32 PDT Джесси Варгас с Майки Гарсией…

15 Сен 2018 в 2:58 PDT …и Деметриусом Эндрэдом

Watch us on @dazn_usa? @boobooandrade #October6 #Chicago

15 Сен 2018 в 3:21 PDT Актёр Уилл Смит благодарит Оскара Де Ла Хойю

Look who just arrived for #CaneloGGG2! @willsmith is in the house!

15 Сен 2018 в 7:55 PDT Мигель Котто и Хуан Мануэль Маркес

Entre amigos @juanmarquez_boxing @jorgeeduardo_sanchez @espnboxeo @productrillus #CaneloGGG2 @goldenboyboxing

15 Сен 2018 в 10:03 PDT Юниэр Дортикос продолжает подготовку ко второму сезону Суперсерии

Aciendo algo el domingo me ciento súper bien saludo mi gente los espero el 20 de octubre en Orlando

16 Сен 2018 в 6:23 PDT Дмитрий Бивол и Русла Проводников были гостями вечера бокса от Григория Дрозда

Гостеприимный #Кузбасс, вечер бокса #КудряшовЖур @grigory_drozd @ruslanprovod @vakhitovartem

15 Сен 2018 в 7:42 PDT Энтони Джошуа — лицо ещё одной торговой марки

Earn your recovery? @bulkpowders_uk INFORMED WHEY®️ #BULKPOWDERS #TEAMBULK

16 Сен 2018 в 6:03 PDT Фернандо Варгас с Робертом Гарсией

Ran into my compa and THE BEST trainer in boxing @garciaboxing today here at the fights! «WE STARTED THIS OXHARD ISSHH & THATS THA MOTHA#¥€£N THANKS WE GET?! HELLO!»? PURO PINCHÉ VATO GUEVUDO QUE NO COMPA ROBE @garciaboxing?!?

15 Сен 2018 в 7:52 PDT UFC Fight Night посетили 22603 человека — это 5-й результат в истории промоушена

15 Сен 2018 в 11:56 PDT Забит Магомедшарипов встретился с болельщиками

Сегодня в рамках турнира UFC Fight night 136 была организована встреча с болельщиками. Честно, не ожидал, что вас будет ТАК много? спасибо, что пришли✊?был рад видеть каждого) P. S. помогу всем, кто не определился с подписью в паспорте? #UFCMoscow#reebok_combat @dagestan_fighter @ufc @reebok @reebok_russia

15 Сен 2018 в 7:17 PDT Сергей Деревянченко выполняет упражнения с мячом

#DerevyanchenkoJacobs #JacobsDerevyanchenko #Derevyanchenko #TheTechnicion #Derevo #Ukraine #Preparation #Colorado

15 Сен 2018 в 8:29 PDT Райан Барнетт с лучшим другом

Mans best friend?

15 Сен 2018 в 9:57 PDT Майк Тайсон раздаёт автографы в Вегасе

Come meet me in Las Vegas TODAY! I will be signing autographs at Field of Dreams Grand Canal Shoppes (Venetian/Palazzo) from 1:30-3 PM and at Field of Dreams in the Forum Shops at Caesars Palace from 3:30-5 PM. Info: http://ow.ly/T2vDg See you there!

15 Сен 2018 в 7:10 PDT Костя Цзю провёл мастер-класс на курорте

С огромным удовольствием провел мастер класс в Mrya resort для всех желающих. Все остались довольны. Главное — есть результат. Уверен, что-то поменялось в сознании ребят. ? It was with great pleasure that I made a master class in Mrya resort for all the people who want. And the main thing is the result. Everyone's happy. I'm sure someone has something to do with their consciousness. ⠀ #КостяЦзю #KostyaTszyu #спортвмассы #мероприятие #спортсмен #ринг #боксер #мастеркласс #россия #крым2018 #тренировка #mriyaresort #спортэтосила #здоровьедетей #спортсмены

16 Сен 2018 в 2:02 PDT Теренс Кроуфорд хочет всех чемпионов в своём дивизионе

"All the super fights that the world wants to see will happen. Mark my words. Like I've said before, I want all of the Champions in the Welterweight division" — @budcrawford402? pic.twitter.com/ekbm9JEdYH

— BoxNation (@boxnationtv) 16 сентября 2018 г.

Хайлайты поединка Хижняк — Голебиевски?Oleksandr #KHYZHNIAK vs GOLEBIEWSKI? Middle (75kg) LVIV OPEN BOXING CUP 2018 pic.twitter.com/2GmCr5fdIn

— UkraineAtamansBoxing (@UkraineAtamans) 16 сентября 2018 г.

