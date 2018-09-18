Борис Игнатьев: В Турции верят в Терима, а он дает результат

— Семин — один из самых опытных тренеров нашей страны, который прекрасно знает свое дело. Большинство успехов Юрия Палыча связаны именно с железнодорожниками, хотя он неплохо проявил себя и в киевском «Динамо». Руслан Нигматуллин : Особого оптимизма старт «Локомотива» в Лиге чемпионов не внушает «Известия». В «Галатасарае» также работает очень опытный специалист. В Турции верят в него, а он дает результат. Будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников, — приводят слова Игнатьева Добавим, что матч состоится 18 сентября в Стамбуле (Турция) и начнется в 22:00 мск. Как завершится матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Локомотив»?