Победительницы софийского чемпионата мира вернулись домой

В Москву из Софии вернулась сборная России по художественной гимнастике. На чемпионате мира наши девушки уверенно заняли первое место. 12 наград.

Рейс из Софии прибыл даже раньше намеченного времени, но выходили наши гимнастки самыми последними. Под скандирование «молодцы», «поздравляем» и «Россия-Россия». Встречать чемпионов в аэропорт Шереметьево вечером в понедельник приехали друзья, родственники и десятки юных спортсменок, для которых Александра Солдатова и сестры Аверины — самые большие кумиры и ориентиры в жизни.

"Очень приятно и неожиданно, очень приятно, когда тебя поддерживают столько детей, смотрят на тебя. У них всё получится", — считают сестры Аверины.

На чемпионате мира в Софии российские гимнастки выиграли 12 медалей, из которых 7 золотых. Самой успешной спортсменкой турнира стала Дина Аверина — пять медалей высшего достоинства. На встрече в аэропорту — ни одного отказа никому. В просьбе об автографе, фотографии или интервью. Для Дины Авериной это был второй взрослый чемпионат мира. Говорит, что в этом году в Болгарии было тяжелее, чем в прошлом — в Италии.

Для Александры Солдатовой чемпионат мира в Софии стал особенным. Она впервые получила медаль ЧМ в многоборье. Медаль бронзовая. Но эта бронза для Солдатовой оказывается даже ценнее, чем золото в упражнении с лентой.

Прямо сейчас у гимнасток совсем небольшой отдых, а уже на следующей неделе — вновь на старт. В Японии пройдет клубный чемпионат мира. А далее уже полтора месяца отпуска и подготовка к новому сезону с новыми программами.