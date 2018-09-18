Ещё
Победительницы софийского чемпионата мира вернулись домой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победительницы софийского чемпионата мира вернулись домой 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Москву из Софии вернулась сборная России по художественной гимнастике. На чемпионате мира наши девушки уверенно заняли первое место. 12 наград.
Рейс из Софии прибыл даже раньше намеченного времени, но выходили наши гимнастки самыми последними. Под скандирование «молодцы», «поздравляем» и «Россия-Россия». Встречать чемпионов в аэропорт Шереметьево вечером в понедельник приехали друзья, родственники и десятки юных спортсменок, для которых Александра Солдатова и сестры Аверины — самые большие кумиры и ориентиры в жизни.
"Очень приятно и неожиданно, очень приятно, когда тебя поддерживают столько детей, смотрят на тебя. У них всё получится", — считают сестры Аверины.
На чемпионате мира в Софии российские гимнастки выиграли 12 медалей, из которых 7 золотых. Самой успешной спортсменкой турнира стала Дина Аверина — пять медалей высшего достоинства. На встрече в аэропорту — ни одного отказа никому. В просьбе об автографе, фотографии или интервью. Для Дины Авериной это был второй взрослый чемпионат мира. Говорит, что в этом году в Болгарии было тяжелее, чем в прошлом — в Италии.
Для Александры Солдатовой чемпионат мира в Софии стал особенным. Она впервые получила медаль ЧМ в многоборье. Медаль бронзовая. Но эта бронза для Солдатовой оказывается даже ценнее, чем золото в упражнении с лентой.
Прямо сейчас у гимнасток совсем небольшой отдых, а уже на следующей неделе — вновь на старт. В Японии пройдет клубный чемпионат мира. А далее уже полтора месяца отпуска и подготовка к новому сезону с новыми программами.
Вести.Ru: последние новости
"Реал" ищет левого защитника Английский защитник Джон Терри может стать спартаковцем ЦСКА разгромил в гостях "Уфу" в матче РПЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе высказалась о «сбежавшей» Медведевой39
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Серена Уильямс продолжила истерику54
Ушла из группы матери: чем занимается дочь Тутберидзе
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение