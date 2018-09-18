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Эксперты назвали лучшие сувениры российских регионов
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Эксперты назвали лучшие сувениры российских регионов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Жюри конкурса «Туристический сувенир-2018» определило лучшие символы российских регионов, среди них — мыло на козьем молоке и кокошник, сообщает «Русская планета».
Всего в состязании принимал участие 31 субъект, представители которых привезли на турнир более 600 сувениров.
Лучшим этнографическим символом, по мнению экспертов, стало мыло из Ярославской области, которое изготавливается из козьего молока.
В Ленинградкой области главный приз получил кокошник, расшитый вручную. Примечательными городскими сувенирами жюри также назвало самобытные открытки из Ельца Липецкой области и матрёшки из Элисты.
Что касается лучшего регионального сувенира, то в данном случае эксперты выделили тульский пряник с фруктами и калмыкские статуэтки.
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