Эксперты назвали лучшие сувениры российских регионов

Жюри конкурса «Туристический сувенир-2018» определило лучшие символы российских регионов, среди них — мыло на козьем молоке и кокошник, сообщает «Русская планета».

Всего в состязании принимал участие 31 субъект, представители которых привезли на турнир более 600 сувениров.

Лучшим этнографическим символом, по мнению экспертов, стало мыло из Ярославской области, которое изготавливается из козьего молока.

В Ленинградкой области главный приз получил кокошник, расшитый вручную. Примечательными городскими сувенирами жюри также назвало самобытные открытки из Ельца Липецкой области и матрёшки из Элисты.

Что касается лучшего регионального сувенира, то в данном случае эксперты выделили тульский пряник с фруктами и калмыкские статуэтки.