Рашид Рахимов: «Не мог ответить Кадырову „Нет“ 

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» назвал причину возвращения в клуб из Грозного.
— Насколько сложно было принять предложение вернуться в Грозный?
— Стоит сказать о таком важном моменте, который стал для меня определяющим. Сам Рамзан Ахматович хотел знать, готов ли я к сотрудничество. Естественно, интерес такого человека, как Рамзан Кадыров, и наши взаимоотношения. Я просто не мог ответить «Нет», потому что с уважением отношусь к человеку и знаю, что он делает для республики. Решение принял только потому, что был его интерес.