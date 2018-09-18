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Рашид Рахимов: «Не мог ответить Кадырову „Нет“
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Рашид Рахимов: «Не мог ответить Кадырову „Нет“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов​ в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» назвал причину возвращения в клуб из Грозного.
— Насколько сложно было принять предложение вернуться в Грозный?
— Стоит сказать о таком важном моменте, который стал для меня определяющим. Сам Рамзан Ахматович хотел знать, готов ли я к сотрудничество. Естественно, интерес такого человека, как Рамзан Кадыров, и наши взаимоотношения. Я просто не мог ответить «Нет», потому что с уважением отношусь к человеку и знаю, что он делает для республики. Решение принял только потому, что был его интерес.
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