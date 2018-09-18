Райан Гиггз: Не понимаю, почему появляются всякие предположения вокруг Рэшфорда

— Он из Манчестера и играет за местный клуб. При этом Рэшфорд получает достаточно игрового времени. Я не понимаю, почему появляются всякие предположения вокруг него.

Он забил пару голов за Англию, но это ничего не значит. «МЮ» имеет богатую историю с молодыми игроками в составе. Поэтому я не понимаю, почему все эти люди обсуждают, должен ли он уйти, — приводит слова Гиггза «Газета.Ru» со ссылкой на британскую Mirror.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение в матче 4-го тура английской премьер-лиги с «Бернли» (2:0).