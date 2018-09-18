Дмитрий Назаров: Снимайте розовые очки, у «Спартака» нет игры, ничего уже нет давно

«Нет Игры! Ничего нет уже давно! Шесть голов со стандартов! А концовка прошлого сезона? Снимайте розовые очки. Пора. Каррере были даны все полномочия! Просто все!

Будет другой тренер лучше Карреры? Обязательно будет! Кстати, быть лучше Массимо не сложно, нужен, сильно лучше! Зидан — прекрасно! Хорошая идея! Французы исторически всегда были прекрасными помощниками для России.

Он бы еще в ворота Ханни поставил! Это не его место, там должны быть Ташаев или Роша, а Ханни — диспетчер под нападающими. Он не Промес, но, чтоб заткнуть рты критикам, он его поставил налево, вернее подставил.