Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном уходе Рэшфорда

"Он из Манчестера и играет за местный клуб. При этом Рэшфорд получает достаточно игрового времени. Я не понимаю, почему появляются всякие предположения вокруг него.

Он забил пару голов за Англию, но это ничего не значит. «МЮ» имеет богатую историю с молодыми игроками в составе. Поэтому я не понимаю, почему все эти люди обсуждают, должен ли он уйти", — цитирует полузащитника Mirror.

Ранее вратарь «Уотфорда» назвал де Хеа «Месси среди вратарей».