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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном уходе Рэшфорда
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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном уходе Рэшфорда 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поделился мнением о том, стоит ли уходить нападающему «красных дьяволов» Маркусу Рэшфорду из клуба, передает "Советский спорт".
"Он из Манчестера и играет за местный клуб. При этом Рэшфорд получает достаточно игрового времени. Я не понимаю, почему появляются всякие предположения вокруг него.
Он забил пару голов за Англию, но это ничего не значит. «МЮ» имеет богатую историю с молодыми игроками в составе. Поэтому я не понимаю, почему все эти люди обсуждают, должен ли он уйти", — цитирует полузащитника Mirror.
Ранее вратарь «Уотфорда» назвал де Хеа «Месси среди вратарей».
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