Голевая передача Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Флориду» 

«Флорида» потерпела поражение в контрольном матче против «Нэшвилла».
Контрольный матч
"Флорида" — «Нэшвилл» — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Голы: Ярнкрок — 1 (бол., Арвидссон, Террис), 3:02 — 0:1. Суббан — 1 (Битетто, Тренин), 32:47 — 0:2. Гримальди — 1 (Вебер, Пырохта), 43:26 — 0:3. Пырохта — 1 (мен., Саломяки, Сиссонс), 55:30 — 0:4. Годро — 1, 56:46 — 0:5.
Вратари: Хатчинсон — Сарос (Макколум, 32:45, Сарос, 40:00).
Броски: 27 (13+7+7) — 31 (9+11+11).
Наши: Дадонов, Киселевич, Мамин — Тренин (14:48/1/0).
17 сентября. Майами. BB&T Center.