Ещё
Голевая передача Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Флориду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голевая передача Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Флориду» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Флорида» потерпела поражение в контрольном матче против «Нэшвилла».
Контрольный матч
"Флорида" — «Нэшвилл» — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Голы: Ярнкрок — 1 (бол., Арвидссон, Террис), 3:02 — 0:1. Суббан — 1 (Битетто, Тренин), 32:47 — 0:2. Гримальди — 1 (Вебер, Пырохта), 43:26 — 0:3. Пырохта — 1 (мен., Саломяки, Сиссонс), 55:30 — 0:4. Годро — 1, 56:46 — 0:5.
Вратари: Хатчинсон — Сарос (Макколум, 32:45, Сарос, 40:00).
Броски: 27 (13+7+7) — 31 (9+11+11).
Наши: Дадонов, Киселевич, Мамин — Тренин (14:48/1/0).
17 сентября. Майами. BB&T Center.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Спартак" проиграл "Автомобилисту" Евгений Кафельников - о голе Швеца "Спартаку": "Опять фланг Навесова. А виноват как всегда Ханни" Шандор Варга: "Спартаку" будет тяжело найти защитника вместо Терри"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе высказалась о «сбежавшей» Медведевой39
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Серена Уильямс продолжила истерику54
Ушла из группы матери: чем занимается дочь Тутберидзе
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение