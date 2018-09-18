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Александр Крылов: Хартли не запрещает атаковать, но все должны обороняться
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Александр Крылов: Хартли не запрещает атаковать, но все должны обороняться 

Советский спорт 1 час назад
— В первую очередь стоит отметить атмосферу внутри команды. Боб вместе с тренерским штабом и всеми нами смог сколотить очень дружный коллектив. Собственно говоря, это и является залогом успеха «Авангарда» на старте нынешнего сезона. Все четыре звена выдерживают установку тренера, бьются за себя и за партнера по команде. Это видно даже по матчу с «Нефтехимиком», когда в первых двух периодах была очень сложная игра и многое не получилось. Но настойчивость команды и система, которую прививает Хартли, сработали в третьем периоде.
Как возникла кандидатура Боба Хартли? Я искал тренера, у которого есть система. Конечно, мне было важно, какая у него система, но для начала она просто должна была быть. Потому что многие тренеры играют вообще без нее. Боб поразил тем, что очень много рассказал о философии хоккея, о том, как нужно обороняться, нападать. Нельзя сказать, что хоккей у него, как говорят, «рельсовый». Просто у Хартли есть система. Хочешь играть эффектно — это не возбраняется. Но в первую очередь ты должен играть эффективно. Боб не запрещает атаковать, но все должны обороняться и, соответственно, выполнять установку, которую дает главный тренер, — приводят слова Крылова «Известия».
Напомним, что после шести матчей регулярного чемпионата «Авангард» набрал десять очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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