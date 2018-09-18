«Галатасарай» представил новую форму перед матчем против «Локомотива» в ЛЧ

Турецкий «Галатасарай» презентовал третий комплект формы на нынешний сезон, сообщает Sport24.

"Белый цвет является символом Стамбула и Босфора, отражающий следы нашего 113-летнего дома. Дизайн вдохновлен Лигой чемпионов. Помимо этого, новейшая форма привлекает внимание к центру футболки. Дизайн выделяет, что мы являемся пионерами и представителем футбола в Стамбуле", — написано на официальном сайте турецкого клуба.

Матч группового этапа Лиги чемпионов состоится 18 сентября. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Галатасарай» поприветствовал «Локомотив» на русском языке.