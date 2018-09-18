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«Галатасарай» представил новую форму перед матчем против «Локомотива» в ЛЧ
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«Галатасарай» представил новую форму перед матчем против «Локомотива» в ЛЧ 

Газета.Ru + ещё 1 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Турецкий «Галатасарай» презентовал третий комплект формы на нынешний сезон, сообщает Sport24.
"Белый цвет является символом Стамбула и Босфора, отражающий следы нашего 113-летнего дома. Дизайн вдохновлен Лигой чемпионов. Помимо этого, новейшая форма привлекает внимание к центру футболки. Дизайн выделяет, что мы являемся пионерами и представителем футбола в Стамбуле", — написано на официальном сайте турецкого клуба.
Матч группового этапа Лиги чемпионов состоится 18 сентября. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Галатасарай» поприветствовал «Локомотив» на русском языке.
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