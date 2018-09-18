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Хабаровский «Амур» одержал волевую победу на Ригой
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Хабаровский «Амур» одержал волевую победу на Ригой 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В своём третьем домашнем матче в новом сезоне хоккеисты «Амура» сумели одолеть одного из лидеров конференции «Запад» рижских динамовцев — 2:1. «Тигры» продолжили приятную для себя традицию в поединках с командой из Латвии: в последний раз «бело-голубые» побеждали на льду «Платинум Арены» в 2013 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Начало матча напомнило предыдущую встречу «Амура» с «Адмиралом»: уже по ходу третьей минуты гости открыли счёт, реализовав большинство.
Правда, если в дерби с соседями та шайба выбила «тигров» из колеи, то на этот раз хабаровчане довольно быстро отыгрались. Богдан Потехин воспользовался ошибкой соперника и отдал шикарный пас на Вячеслава Ушенина, который не промахнулся.
Во втором периоде Потехин вывел команду вперёд уже самостоятельно, обманув Кристерса Гудлевскиса броском с почти нулевого угла — 2:1.
Как ни старались рижане, спасти игру они не смогли.
В активе «Амура» стало 4 очка и клуб по-прежнему занимает предпоследнее, 12-е место в конференции «Восток».
Уже 19 сентября в очередном домашнем матче «тигры» сыграют со словацким «Слованом».
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