Александр Крылов: Задача «Авангарда» — финал конференции

— Финал конференции. Я придерживаюсь этой задачи, потому что выход в финал конференции — это попадание в топ-4 клубов КХЛ. Топ-4 — это реально четыре лучших клуба. Когда ты там наверху, очень многое решают нюансы и иногда даже удача.

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Поэтому нельзя говорить, что после финала конференции ты сильнее всех на голову. Это подтвердил и финал предыдущего сезона, когда никто не сказал бы заранее, что ЦСКА так легко проиграет «Ак Барсу». Но это произошло, — приводят слова Крылова «Известия»

Напомним, что после шести матчей регулярного чемпионата «Авангард» набрал десять очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.