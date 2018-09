Огучи Оньеву, который дрался на тренировке с Ибрагимовичем, завершил карьеру

Бывший защитник сборной США Огучи Оньеву на своей странице в Инстаграме объявил о завершении карьеры. 36-летний американец с января был без клуба.

"От долговязого ребенка вырос до игрока одних из самых больших клубов в мире… этот спорт дал мне так много!" — написал Оньеву.

За свою профессиональную карьеру, которая началась в 2002 году, американец выступал за такие клубы, как «Метц», «Стандард», «Ньюкасл», «Милан», «Твенте», «Спортинг», «Малага», «КПР», «Филадельфия», «Шеффилд Уэнсдей» и «Чарльтон». На его счету 322 матча, 26 голов и 12 голевых передач во всех турнирах. Также он сыграл в 67 матчах за сборную США и забил 6 голов.

Одним из самых известных случаев в карьере Оньеву произошел на тренировке в «Милане». Американец подрался с форвардом Златаном Ибрагимовичем. После той стычки швед сказал: «У нас с Оньеву вышла отличная драка, которая доставила мне немалое удовольствие. Думаю, была ничья. В конечном итоге мы стали друзьями».

From a lanky kid growing up in Olney MD, to playing for some of the greatest clubs in the world… this sport gave me so much! ⚽️👋🏽 #Blessed #BeginningAndEnding

Публикация от Oguchi Onyewu (@oguchionyewu5) 17 Сен 2018 в 6:16 PDT