Агент Трабукки попросил не вмешивать его в скандал вокруг отстранения Глушакова и Ещенко 

Футбольный агент Марко Трабукки отреагировал на ситуацию в московском «Спартаке», связанную с отстранением Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой.
«Друзья, я уже 5 дней круто отдыхаю в Греции! Мне не до московских футбольных веселух, не вмешивайте меня в них! Я не переводчик и тем более не докладчик Массимо Карреры. Как все злые агенты я в сентябре отдыхаю: после того как провалил лёгкий трансфер Джона Терри, я просто наслаждаюсь морем», — написал Трабукки в своём Twitter.
Глушаков и Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры. Позже оба игрока были отстранены от занятий с основной командой.
Ранее Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок с основным составом «Спартака».