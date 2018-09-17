Ещё
Назаров: Каррере были даны все полномочия, но нет игры, ничего уже нет давно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назаров: Каррере были даны все полномочия, но нет игры, ничего уже нет давно 

Чемпионат.com + ещё 9 17 сентября 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный артист театра и кино и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров раскритиковал игру красно-белых под руководством главного тренера Массимо Карреры.
«Нет игры! Ничего уже нет давно! Шесть голов со стандартов! А концовка прошлого сезона? Снимайте розовые очки. Пора. Всё может быть, но Каррере были даны все полномочия! Просто все! Другой тренер будет лучше Карреры, обязательно будет. Кстати, быть лучше Массимо несложно, нужен сильно лучше.
Он бы Ханни ещё в ворота поставил! Фланг — это не его место, там должны быть Ташаев или Роша, а Ханни — диспетчер под нападающими. Он не Промес, но, чтоб заткнуть рты критикам, он его поставил налево, вернее, подставил.
Я не болельщик Карреры. Я 40 лет болею за «Спартак»! И видел разные повороты, и ещё увижу! Каррера — это ваша икона, не моя! Я на ней лика не вижу!
Кто поможет «Спартаку» в этой ситуации? Лоран Блан, Дидье Дешам, Зидан… Французы исторически всегда были прекрасными помощниками для России», — написал Назаров в своём «инстаграме», отвечая на комментарии.
Чемпионат.com: последние новости
Сёмин: возвращение «Локомотива» в Лигу чемпионов — это большая радость Лига чемпионов. 18 сентября 2018 года. Обзор матчей дня Непомнящий покинул пост главного тренера «Балтики»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Топила печь и угорела»: умерла чемпионка Европы107
От игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен48
Чемпионку по кикбоксингу нашли мертвой1
Медаль Медведевой на ОИ посчитали заслугой Загитовой5
Жена сбежала от Дзагоева8
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:45
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение