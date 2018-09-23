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Вторые туры губернаторских ждут два региона
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В Хабаровском крае и Владимирской области пройдет второй тур выборов губернаторов 

ТАСС + ещё 80 13 часов назад
Фото: ТАСС
Второй тур выборов губернаторов состоится в воскресенье в двух регионах России. Во Владимирской области поборются действующая глава региона Светлана Орлова от "Единой России" и Владимир Сипягин от ЛДПР. В Хабаровском крае во второй тур вышли депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал и действующий губернатор Вячеслав Шпорт от "Единой России".
Голосование также должно было пройти 23 сентября в Хакасии, его перенесли на 7 октября после того, как действующий глава республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.
Второй тур голосования назначается в том случае, если ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы. В единый день голосования 9 сентября такая ситуация сложилась в Хабаровском крае, Республике Хакасия, Владимирской области и Приморском крае. В Приморье второй тур уже прошел, однако результаты были признаны недействительными.
Победителями второго тура станут кандидаты, набравшие большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Руководителей регионов избирают на пять лет, по закону запрещается занимать эту должность более двух сроков подряд.
Владимирская область
В первом туре выборов губернатора Владимирской области Орлова набрала 36,42% голосов избирателей, а депутат законодательного собрания области Сипягин — 31,19%. Явка избирателей составила 32,96%.
Подготовка ко второму туру в регионе, по данным облизбиркома, проходила в целом спокойно, без заявлений кандидатов о нарушениях. Оба кандидата вели активную работу с избирателями накануне второго тура.
Участки откроются в 08:00 мск и закроются в 20:00 мск.
Хабаровский край
На выборах губернатора в Хабаровском крае 9 сентября Фургал получил 35,81% голосов, Шпорт — 35,62%. Явка в первом туре составила 36,09%.
В воскресенье в крае будет работать свыше 790 избирательных участков, включая участки в аэропорту, на железнодорожном вокзале, участки для военнослужащих и на судах. За ходом голосования проследят наблюдатели от партий, выдвинувших кандидатов, всего около 1,6 тыс. человек.
Участки откроются в 08:00 по местному времени (01:00 мск), голосование продлится до 20:00 (13:00 мск).
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