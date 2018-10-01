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Защитник «Реала» назвал «Лужники» «особенным стадионом»
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Защитник «Реала» назвал «Лужники» «особенным стадионом» 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан рассказал, чего ждет от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА, передает Sport24.
"Это особенный стадион для меня, здесь я выиграл чемпионат мира. Он навсегда останется в моем сердце благодаря этому лету. Я рад за своих товарищей по сборной, это были незабываемые эмоции, которые мы пережили вместе. У меня всегда есть мотивация добиваться результатов с командой. ЦСКА сильный соперник, и мы должны выложиться на максимум, чтобы добиться успеха.
Не знаю, с кем завтра придется играть. Кто бы ни вышел из партнеров, это будет достойный игрок, который выдержит напряжение и которому хватит мастерства. Все мои партнеры по команде готовы выложиться, несмотря на опыт. Неважно, играли ли они уже или им только предстоит дебютировать.
Кого хочу видеть в воротах? Честно говоря, не знаю, кто выйдет завтра. К счастью, у нас есть тренер, который принимает ответственные решения. У нас все вратари классные! Мы стараемся больше атаковать, но вратарь все равно важен", — заявил защитник.
Ранее хавбек ЦСКА заявил, что в Москве никому из противников не будет легко.
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