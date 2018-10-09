Жена Мамаева подала на развод после скандала с дракой

Жена футболиста Павла Мамаева подала на развод. Об этом сообщает Sport24.ru.

Уточняется, что заявления Алана Мамаева подала во вторник, 9 октября.

Ранее Алана Мамаев прокомментировала выходку мужа, заявив, что ей за него стыдно.

Пара состоит в браке с 2013 года, у них двое детей — сын Алекс и дочь Алиса