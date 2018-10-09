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Жена Мамаева подала на развод после скандала с дракой
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Жена Мамаева подала на развод после скандала с дракой 

Газета.Ru + ещё 69 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Жена футболиста Павла Мамаева подала на развод. Об этом сообщает Sport24.ru.
Уточняется, что заявления Алана Мамаева подала во вторник, 9 октября.
Ранее Алана Мамаев прокомментировала выходку мужа, заявив, что ей за него стыдно.
Пара состоит в браке с 2013 года, у них двое детей — сын Алекс и дочь Алиса
Футболисты совершили нападение на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака в московской кофейне, а также устроили потасовку с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке.
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