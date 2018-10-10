Подруга Кокорина: «Инцидент с дракой — это заговор»

Подруга форварда "Зенита" Александра Кокорина Дарья Шишканова назвала заговором историю с дракой.

"Я более чем уверена, что в данном случае мы можем говорить о заговоре. Эта ситуация была заранее смоделирована, спрогнозирована. Думаю, что пострадавшие взаимосвязаны, был устроен своего рода черный заговор. Очень стыдно, когда мужчина не дерется и не может ответить на какое-то оскорбление.

Как вы полагаете, человек, завтракая в семь утра в ресторане и совершенно никому не принося дискомфорта, может быть огрет стулом? Мне это очень сложно представить, потому что я не верю в эту ситуацию. Думаю, она была спровоцирована. Александр был спровоцирован. Я знаю, какой Александр интеллигентный, воспитанный человек. В данном случае это была чистой воды провокация.

Мне кажется, по одному случаю и по одному дню из жизни, вырезанному эпизоду нельзя судить человека, нельзя судить о его личных качествах и давать ему оценки, будь он футболист, актер или еще какая-то медийная личность. Будь это не футболисты, а какие-то менее известные люди, такого резонанса бы не было. Это просто какая-то кинокомедия, какой-то кошмар. Все накинулись на ребят, безобразие", — сказала она.