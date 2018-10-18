Ещё
Тренер «Анжи» просил игроков не бойкотировать матч с ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Анжи» просил игроков не бойкотировать матч с ЦСКА 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал желание футболистов махачкалинского клуба бойкотировать матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА из-за долгов по зарплате, передает "Чемпионат.com".
"По тренировкам к футболистам нет вопросов. Тем более что они не получают зарплату. Парням честь и хвала — этого я тоже никогда не забуду. Понимаете, я зажат с двух сторон. Благодарен и тем, и другим.
У меня позиция миротворца. Говорю ребятам, что руководство делает все для поиска денег. А начальству объясняю, чтобы не было шараханий и негатива к футболистам, мол, они отказываются играть. И там, и там приходится вести миротворческий диалог.
Вчера у меня был большой диалог с футболистами. Я попросил их не бойкотировать матч с ЦСКА. Все-таки придет самый сильный человек в мире — Хабиб Нурмагомедов. Мы должны отнестись с уважением к клубу, болельщикам, нашим традиции и к самому Хабибу. Это шанс дать отсрочку руководству для поиска денег", — поделился специалист.
Ранее в «Анжи» прокомментировали вероятный бойкот матча с ЦСКА.
Газета.Ru: последние новости
Глушаков потребовал вернуть его в основу "Спартака" Власти Татарстана разберутся в причинах отстранения "Рубина" от еврокубков Марадоне придется ответить за оскорбления в адрес Месси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорина и Мамаева предложили казнить25
Акинфеев заинтересовался нефтью13
Семак впервые высказался о поступке Кокорина
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот813
«Вот тебе и здрасьте»: Хабиб разозлил россиян55
Видео
02:57
Тюрьмы не будет? Кокорины извинились
Футбол
00:50
Решена судьба Хабиба
MMA
01:40
Мамаеву предъявили первое обвинение
Футбол Прочее
00:10
Мэйуэзер выставил Нурмагомедову ультиматум
Бокс
02:57
Когда выпустят Мамаева
Футбол Статьи
01:42
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу
MMA
03:12
Украинский футболист ответил за русский язык
Футбол В мире
06:14
Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ
Футбол Политика
02:57
Россияне вынесли вердикт Кокорину и Мамаеву
Футбол Социология
01:02
Голых братьев Кличко увековечили на Украине
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение