Тренер «Анжи» просил игроков не бойкотировать матч с ЦСКА

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал желание футболистов махачкалинского клуба бойкотировать матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА из-за долгов по зарплате, передает "Чемпионат.com"

"По тренировкам к футболистам нет вопросов. Тем более что они не получают зарплату. Парням честь и хвала — этого я тоже никогда не забуду. Понимаете, я зажат с двух сторон. Благодарен и тем, и другим.

У меня позиция миротворца. Говорю ребятам, что руководство делает все для поиска денег. А начальству объясняю, чтобы не было шараханий и негатива к футболистам, мол, они отказываются играть. И там, и там приходится вести миротворческий диалог.

Вчера у меня был большой диалог с футболистами. Я попросил их не бойкотировать матч с ЦСКА. Все-таки придет самый сильный человек в мире — Хабиб Нурмагомедов . Мы должны отнестись с уважением к клубу, болельщикам, нашим традиции и к самому Хабибу. Это шанс дать отсрочку руководству для поиска денег", — поделился специалист.

Ранее в «Анжи» прокомментировали вероятный бойкот матча с ЦСКА.