Кто чемпион — «Спартак» или «Зенит»? Огненная переписка Кафельникова, Спиридонова и Туктамышевой

Туктамышева написала, что «Зенит» оторвется от преследователей на 10-15 очков. Кафельников и Спиридонов, являющиеся болельщиками "Спартака" , остались недовольны таким предположением.

— Думаю, «Зенит» к тому туру уже оторвется очков на 10-15, и для команды матч не будет иметь особого турнирного значения, — написала Туктамышева.

— И мечтать не вредно, как говорится в одной известной пословице, — ответил Кафельников.

— Она хочет, чтоб мы ее расписали. А она кто вообще? — вступил в спор Спиридонов.

— Она чемпионка мира в отличие от вас, — ответила Спиридонову Туктамышева.

Давай тогда на матч 17го марта! Проиграешь ты, загадаю желание я! И наоборот, пошло? https://t.co/g9CGYPebbd

— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 9 октября 2018 г.

После 10 туров «Зенит» занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 25 очков.

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