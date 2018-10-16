Ещё
Кто чемпион — «Спартак» или «Зенит»? Огненная переписка Кафельникова, Спиридонова и Туктамышевой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто чемпион — «Спартак» или «Зенит»? Огненная переписка Кафельникова, Спиридонова и Туктамышевой 

Спорт-Экспресс + ещё 4 16 часов назад
Фото: Sports.ru
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников, волейболист казанского "Зенита" Алексей Спиридонов и фигуристка Елизавета Туктамышева устроили спор в Твиттере, посвященный тому, кто выиграет чемпионат России по футболу-2018/19.
Туктамышева написала, что «Зенит» оторвется от преследователей на 10-15 очков. Кафельников и Спиридонов, являющиеся болельщиками "Спартака", остались недовольны таким предположением.
— Думаю, «Зенит» к тому туру уже оторвется очков на 10-15, и для команды матч не будет иметь особого турнирного значения, — написала Туктамышева.
— И мечтать не вредно, как говорится в одной известной пословице, — ответил Кафельников.
— Она хочет, чтоб мы ее расписали. А она кто вообще? — вступил в спор Спиридонов.
— Она чемпионка мира в отличие от вас, — ответила Спиридонову Туктамышева.
Давай тогда на матч 17го марта! Проиграешь ты, загадаю желание я! И наоборот, пошло? https://t.co/g9CGYPebbd
— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 9 октября 2018 г.
После 10 туров «Зенит» занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 25 очков.
Все о чемпионате России — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Адвокат Мамаева: "Разрыв контракта с "Краснодаром"? Надеюсь, клуб дождется официального определения меры ответственности Павла" Защита братьев Кокориных предложила примирение избитым чиновникам Актер Дюжев поддержал Кокорина и Мамаева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Хабиба64
Тюрьмы не будет? Кокорины извинились249
Футболисты задолжали России четверть миллиона11
«Вот тебе и здрасьте»: Хабиб разозлил россиян35
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот802
Видео
02:57
Тюрьмы не будет? Кокорины извинились
Футбол
00:50
Решена судьба Хабиба
MMA
01:40
Мамаеву предъявили первое обвинение
Футбол Прочее
01:42
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу
MMA
06:14
Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ
Футбол Политика
01:02
Голых братьев Кличко увековечили на Украине
Бокс
00:31
Футболисты задолжали России четверть миллиона
Футбол
04:41
Как продвигается следствие по делу Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
02:42
«Детям нужно что-то кушать»: Глушакову угрожают тюрьмой
Футбол Статьи
01:42
Адвокат прояснил будущее Нурмагомедова
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение