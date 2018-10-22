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Москву в полуфинале чемпионата мира по программированию представят 27 студенческих команд
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Международный семинар по программированию пройдет в ноябре на базе МФТИ 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Международный семинар по программированию пройдет с 6 по 13 ноября на базе Московского физико-технического института, сообщили в понедельник в пресс-службе Центра развития IT-образования МФТИ.
"Студенты со всего мира 6-13 ноября 2018 года приедут на Международный семинар по программированию в рамках образовательной программы по подготовке студентов к чемпионату мира по программированию ICPC. Сборы проводятся на кампусе Московского физико-технического института (МФТИ)", — говорится в сообщении.
Участников семинара, который будет проводиться на английском языке, поделят на два дивизиона. Сборы предполагают ежедневные решения пятичасовых тестов, их разбор с тренерами, а также лекции от экспертов по программированию.
Moscow Workshops ICPC — международная образовательная программа для подготовки студентов к чемпионату мира по программированию ICPC. Она включает в себя выездные тренировочные лагеря, онлайн-курсы, заочные чемпионаты и проекты для школьников (Moscow Workshops Juniors).
"Тренировочные лагеря проходят шесть раз в год в разных уголках мира: на базе университета Harbour.Space в Барселоне (Испания), в университете «Амрита» в Коимбатуре (Индия), в Гродненском государственным университетом имени Янки Купалы в Белоруссии, в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке, а также два раза на кампусе МФТИ в Долгопрудном", — пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Москву в полуфинале чемпионата мира по программированию представят 27 студенческих команд. Финал чемпионата Северо-Восточного европейского региона (Northern Eurasia Contests) состоится 1 и 2 декабря для команд из России и стран СНГ. А лучшие из лучших представят Россию на супер-финале в Порту 4 апреля 2019 года.
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