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Гончаренко: положение ЦСКА в группе зависит от спаренных матчей с «Ромой»
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Гончаренко: положение ЦСКА в группе зависит от спаренных матчей с «Ромой» 

Чемпионат.com + ещё 14 14 часов назад
Фото: Epsilon / Getty Images
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о «Роме» в преддверии очной встречи в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча команд состоится завтра, 23 октября, на стадионе «Олимпико» в Роме. Начало игры — в 22:00 мск.
«Рома», однозначно, топ-клуб. Тут всегда есть игроки высокого класса. Каждый год в клубе происходит ротация: покупают множество новых игроков. Весь вопрос в том, как быстро тренеру удастся организовать команду, сделать из неё единый коллектив.
У «Ромы» может что-то получаться, а что-то не получаться. Последнюю игру они очень не хотели проигрывать. Сложно говорить насколько последние результаты скажутся на завтрашней игре. Что для «Ромы», что для нас это очень важный матч. Положение в группе зависит от этих спаренных матчей.
Да, Эусебио Ди Франческо тоже хорошо работает с молодёжью. Молодость — это всегда хорошо, но очень часто нестабильно. Почему прилетели раньше? Хотелось лучше восстановиться. Звучит, как будто это что-то удивительное. И к нам «Реал» прилетал за два дня. Это нормальная практика.
Понятно, что уход лидеров всегда неизбежен. Найингголан ушёл, Тотти завершил карьеру, важно находить равноценную замену. Всем нравилось, как играла «Рома» в прошлом сезоне против «Барселоны», и все журналисты и болельщики будут Исходить в своих оценках из этих игр. Это всегда дополнительное давление на тренеров и футболистов", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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