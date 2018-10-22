Тренер «Ромы» надеется на участие де Росси и Коларова в матче Лиги чемпионов с ЦСКА

РИМ, 22 октября. / ТАСС /. Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо надеется, что защитник Александр Коларов , полузащитник Даниеле де Росси и нападающий Патрик Шик сыграют в матче Лиги чемпионов с московским ЦСКА. Об этом Ди Франческо сказал журналистам.

Коларов, де Росси и Шик ранее получили повреждения. Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА пройдет в Риме 23 октября, начало в 22:00 мск.

"Надеюсь, что все трое выйдут на поле. Окончательный ответ по состоянию де Росси и Коларова мы получим сегодня. Если все будет хорошо, то оба сыграют. Что касается Шика, у него лишь небольшое мышечное воспаление, вчера он тренировался с командой, так что, думаю, сыграют все трое", — сказал Ди Франческо.