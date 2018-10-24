Ещё
ЦСКА в гостях разгромно уступил «Роме»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА в гостях разгромно уступил «Роме» 

Газета.Ru + ещё 73 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Московский ЦСКА пропустил три безответных мяча от римской «Ромы» в гостях и уступил в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Клуб из Италии вышел вперед на 30-й минуте благодаря точному удару нападающего Эдина Джеко. На 43-й минуте боснийский форвард оформил дубль, удвоив отрыв своего клуба. А через пять минут после начала второго тайма римляне и вовсе довели счет до разгромного — мяч забил полузащитник Дженгиз Ундер.
Московский клуб после этого поражения опустился в группе G с первого места на третье. В активе красно-белых четыре очка. Седьмого ноября «армейцы» проведут ответную домашнюю встречу с римлянами, после чего сыграют с «Викторией Пльзень» и мадридским "Реалом".
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее при аварии эскалатора в римском метро пострадали до 30 россиян.
Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур "Рома" (Италия) — ЦСКА (Россия) — 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 — Джеко, 30; 1:0 — Джеко, 43; 3:0 — Ундер, 50.
Газета.Ru: последние новости
"Реал" нашел замену главному тренеру Лопетеги "Манчестер Сити" разгромил "Шахтер" СМИ: россиянин пострадал от удара ножом вблизи стадиона в Риме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После ЧП в римском метро болельщики устроили драку119
Российские болельщики обрушили эскалатор в римском метро154
Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме51
Россиянин лишился ноги в результате ЧП в Риме2
Криминальный авторитет рассказал о судьбе Мамаева и Кокорина12
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Статьи
00:40
«Ампутируют ногу»: фанатов ЦСКА раздавили в метро
Футбол Статьи
01:04
«Ненавижу его»: Глушаков и Ещенко вернулись в основу
Футбол Статьи
00:41
Кокорин и Мамаев дорвались до тренажеров
Футбол
00:40
Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме
Футбол
00:20
«Был алкоголь, потом наркотики»: у Кержакова отобрали сына
Футбол Статьи
00:20
Решена судьба ребенка Кержакова
Футбол Общество
00:36
Как заработать на матчах Лиги чемпионов
Футбол
01:26
«Спартак» уволил Карреру
Футбол
03:35
С кем делят камеру Кокорин и Мамаев
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение