ЦСКА в гостях разгромно уступил «Роме»

Московский ЦСКА пропустил три безответных мяча от римской «Ромы» в гостях и уступил в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт"

Клуб из Италии вышел вперед на 30-й минуте благодаря точному удару нападающего Эдина Джеко. На 43-й минуте боснийский форвард оформил дубль, удвоив отрыв своего клуба. А через пять минут после начала второго тайма римляне и вовсе довели счет до разгромного — мяч забил полузащитник Дженгиз Ундер

Московский клуб после этого поражения опустился в группе G с первого места на третье. В активе красно-белых четыре очка. Седьмого ноября «армейцы» проведут ответную домашнюю встречу с римлянами, после чего сыграют с «Викторией Пльзень» и мадридским "Реалом"

Ранее при аварии эскалатора в римском метро пострадали до 30 россиян.

Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур "Рома" (Италия) — ЦСКА (Россия) — 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Джеко, 30; 1:0 — Джеко, 43; 3:0 — Ундер, 50.