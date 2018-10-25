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Кокорин надеялся, что про них с Мамаевым забудут после событий в Керчи
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Кокорин надеялся, что про них с Мамаевым забудут после событий в Керчи 

Газета.Ru + ещё 11 6 часов назад
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, как прошла очная ставка с потерпевшими, передает "Московский Комсомолец".
Футболист также отметил, что наделялся на то, что про него и про полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева забудут после трагических событий в Керчи.
"Мы же раскаиваемся. Я видел потерпевшего на очной ставке. Я не испытал дискомфорта. Нормально поговорили. Он в принципе настроен на мировую. Мне показалось, что его адвокат только не очень этого хочет.
Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают", — поделился форвард.
Он также рассказал, что доволен условиями содержания. Также ему позволили два свидания с родными, а еще телефонные звонки.
Ранее Мамаев рассказал об особенностях уголовного дела.
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