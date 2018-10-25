Кокорин надеялся, что про них с Мамаевым забудут после событий в Керчи

Футболист также отметил, что наделялся на то, что про него и про полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева забудут после трагических событий в Керчи.

"Мы же раскаиваемся. Я видел потерпевшего на очной ставке. Я не испытал дискомфорта. Нормально поговорили. Он в принципе настроен на мировую. Мне показалось, что его адвокат только не очень этого хочет.

Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают", — поделился форвард.

Он также рассказал, что доволен условиями содержания. Также ему позволили два свидания с родными, а еще телефонные звонки.

Ранее Мамаев рассказал об особенностях уголовного дела.