Ещё
Кавазашвили раскритиковал Карреру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кавазашвили: Каррера просто не мешал футболистам «Спартака» становиться чемпионами 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Легендарный вратарь «Спартака» двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили невысоко оценил роль Массимо Карреры в чемпионстве красно-белых.
«Меня не удивляет, что фанаты так полюбили Карреру и теперь стоят за него до конца. Просто он выстроил с ними грамотные отношения, регулярно общался с болельщиками, благодарил их после игр. Люди чувствуют это, а Массимо — человек общительный. Каррера должен благодарить судьбу за то, что он из ассистента Дмитрия Аленичева стал главным тренером. Потом он просто не мешал футболистам «Спартака» становиться чемпионами», — заявил Кавазашвили в интервью RT.
Эксперт также раскритиковал фанатов красно-белых за желание бойкотировать ближайший домашний матч команды в знак протеста против отставки итальянского тренера.
«Со стороны фанатов неправильно пытаться навязывать клубу кадровые решения. Как они могут грозить бойкотом матча? Извините, но я не знаю, как это назвать… Это акция неповиновения по отношению к любимому клубу. Своими действиями они наносят ущерб не руководству, а «Спартаку» и своим любимым футболистам», — добавил экс-вратарь сборной СССР.
Ранее Кавазашвили раскритиковал игру, которую показывает «Спартак» в последнее время.
RT на русском: последние новости
В Краснодарском крае обвалился участок моста на федеральной трассе Джубга-Сочи Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Колорадо» Асхабадзе: в ближайшее время у «Спартака» появится новый главный тренер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала заявление после провала50
«Это был шок»: футболист плакал после переезда в РФ5
Брат Кокорина раскрыл причину нападения на водителя348
«Плюнул в Конора»: что на самом деле сделал Хабиб29
Медведева провалилась в Канаде145
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
00:24
Здоровенный мужик выиграл женский ЧМ
Летние виды спорта Прочее
08:14
Медведева сделала заявление после провала
Фигурное катание
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
06:33
Раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора
MMA Статьи
00:40
Авария эскалатора: фанаты ЦСКА судятся с министром Италии
Футбол Статьи
01:44
Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»
Футбол Общество
03:19
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ
Футбол
00:26
Россия взлетела в рейтинге ФИФА
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение