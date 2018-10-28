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В Британии разбился вертолет владельца ФК «Лестер»
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В Британии разбился вертолет владельца ФК «Лестер» 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: @hopkin_liam
Вертолет владельца футбольного клуба «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи разбился сразу после матча Английской премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм». Об этом сообщает BBC News.
Пока неизвестно, находился ли владелец футбольного клуба в вертолете в момент аварии.
Репортер издания Sky Sports News Роб Дорсетт рассказал, что вертолет поднялся в воздух с футбольного поля — как и перед каждым домашним матчем команды. Через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку, находящуюся в нескольких сотнях метров от стадиона King Power.
Один из свидетелей происшествия рассказал, что у вертолета отказал хвостовой винт, и он начал вертеться вокруг собственной оси. Информации о погибших или пострадавших пока нет.
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