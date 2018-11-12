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Хавбек ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
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Хавбек ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом» 

Газета.Ru + ещё 344 12 ноября 2018
Фото: Газета.Ru
Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов высказался о победном матче против санкт-петербургского "Зенита" (2:0) в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
"Мы выходим на каждый матч только побеждать — вне зависимости от того, «Зенит» нам противостоит, "Спартак" или кто-либо еще. Так получилось, наверное, мы своей агрессией задавили соперника", — цитирует футболиста официальный сайт ЦСКА.
Также Ефремов поблагодарил болельщиков за поддержку во время встречи.
"Болельщики всегда нас здорово поддерживают, их слышно на протяжении всего матча. За это им огромное спасибо, ЦСКА всегда будет первым!" — заверил полузащитник.
Армейцы обыграли «Зенит» впервые за четыре года. Тогда ЦСКА обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.
Ранее новый главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от противостояния с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.
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