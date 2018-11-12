Хавбек ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»

"Мы выходим на каждый матч только побеждать — вне зависимости от того, «Зенит» нам противостоит, "Спартак" или кто-либо еще. Так получилось, наверное, мы своей агрессией задавили соперника", — цитирует футболиста официальный сайт ЦСКА.

Также Ефремов поблагодарил болельщиков за поддержку во время встречи.

"Болельщики всегда нас здорово поддерживают, их слышно на протяжении всего матча. За это им огромное спасибо, ЦСКА всегда будет первым!" — заверил полузащитник.

Армейцы обыграли «Зенит» впервые за четыре года. Тогда ЦСКА обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.