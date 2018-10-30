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«Реал» объяснил увольнение главного тренера
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«Реал» объяснил увольнение главного тренера 

Lenta.ru + ещё 48 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Мадридский «Реал» объяснил, почему был уволен главный тренер команды Хулен Лопетеги. Сообщение пресс-службы опубликовано на сайте клуба.
«Руководство видит, что существует большое несоответствие между уровнем футболистов и результаты команды. В этом году восемь игроков «Реала» были номинированы на «Золотой мяч», а это беспрецедентный случай в истории клуба», — говорится в заявлении.
Также клуб отметил, что решение было принято в тот момент, когда все цели, поставленные перед командой на сезон, еще могут быть достигнуты.
«Реал» уволил Лопетеги вечером 29 октября. Такое решение было принято на фоне неудовлетворительных результатов, которые показывает команда. Исполняющим обязанности наставника назначен Сантьяго Солари, который работает с молодежкой «Реала».
Лопетеги возглавил «Реал» летом текущего года накануне чемпионата мира по футболу, из-за чего его уволили из сборной Испании. Из последних семи матчей «сливочные» проиграли пять и после 10 туров занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры.
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