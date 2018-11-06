Ещё
Рита Дакота отдыхает на Бали с известным российским миллионером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рита Дакота отдыхает на Бали с известным российским миллионером 

Passion.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Passion.ru
28-летняя певица Рита Дакота улетела работать и отдыхать на Бали в компании 48-летнего миллионера Александра Рослякова.
Вскоре после дня рождения дочери Рита Дакота улетела на Бали. Малышку певица решила оставить дома, а сама успевает не только отдыхать с друзьями на острове, но и работать. Именно там артистка решила снять свой новый клип.
А накануне Рита отправилась поиграть в гольф, куда ее пригласил миллионер Александр Росляков. Бизнесмен уже не первый год живет на Бали и дружит со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Сама Рита называет Александра своим близким другом, но поклонники подозревают, что в этой паре вполне могла «пробежать искра».
Росляков с удовольствием публикует в своем микроблоге фото и видео с Дакотой, но означает ли это что-то большее, чем дружбу, пока сложно сказать. Отметим, что Александр стал известным после того, как принял участие в проекте «Секретный миллионер», где помогал бедным людям. Что касается бывшего мужа Дакоты Влада Соколовского, то он также улетел в жаркие страны. Сейчас певец вместе со своей новой возлюбленной отдыхает на Кипре.
Passion.ru: последние новости
Алина и Павел Буре станут многодетными родителями Полина Гагарина, Григорий Лепс, финалисты шоу «Голос» и другие звезды выступили на фестивале PaRUS в Дубае «Все-таки мы не просто коллеги по шоу»: Регина Тодоренко и Антон Лаврентьев рассказали о любви на расстоянии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин остался без работы53
Загитова в латексе и стриптиз на льду8
Конте выставил счет «Челси»
В ГД оценили идею «выгнать» всех спортсменов620
Роналдиньо подозрительно обеднел
Видео
05:43
Черчесов озвучил состав сборной России
Футбол
01:13
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Футбол
01:12
«Кайрат» не продлит контракт с Аршавиным
Футбол Прочее
05:43
Черчесов прояснил слухи об уходе из сборной России
Футбол
04:26
Загитова в латексе и стриптиз на льду
Фигурное катание
00:27
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира
Футбол Статьи
00:46
Аршавин остался без работы
Футбол
07:56
«Сейчас она лидер сезона»
Фигурное катание Статьи
07:56
При чем здесь Тутберидзе: что происходит с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:43
Задушил обидчика Волкова: кем восхищается Хабиб
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение