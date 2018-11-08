ЦСКА во второй раз подряд проиграл «Роме» в матче Лиги чемпионов 

Московский ЦСКА уступил «Роме» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Костас Манолас и Лоренцо Пеллегрини. У хозяев мяч забил Арнор Сигурдссон.
На 56-й минуте защитник армейцев Хердур Магнуссон получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур ЦСКА (Москва, Россия) — «Рома» (Рим, Италия) — 1:2 (0:1) Голы: 0:1 — Манолас, 4; 1:1 — Сигурдссон, 50; 1:2 — Пеллегрини, 59. Удаление: Магнуссон, 56 — нет.