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Тарасенко с выбитым зубом отбил щелчок Кейна по пустым воротам
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Тарасенко с выбитым зубом отбил щелчок Кейна по пустым воротам 

Чемпионат.com + ещё 16 15 ноября 2018
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился сейвом в концовке встречи с «Чикаго Блэкхоукс» (0:1). К тому моменту россиянин лишился зуба после того, как форвард «ястребов» Доминик Кагун сыграл высоко поднятой клюшкой. После остановки встречи Тарасенко поднял зуб со льда и отнёс его врачу команды. В концовке «блюзмены» заменили вратаря на шестого полевого игрока, но Владимир сумел нейтрализовать угрозу после мощного щелчка форварда «Чикаго» Патрика Кейна. Россиянин расположился перед воротами и спас команду от пропущенного гола.
Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».
«Чикагр» обыграл «Сент-Луис», прервав восьмиматчевую серию поражений. Эта победа стала первой для нового главного тренера Джереми Коллитона. Автором единственной шайбы стал Брент Сибрук, реализовавший удаление Тарасенко.
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