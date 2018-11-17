Сербия победила Черногорию в Лиге наций

Сборная Сербии одержала домашнюю победу над командой Черногории (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций.

Сербы открыли счёт на 30-й минуте — отличился полузащитник Адем Ляич . Спустя две минуты хозяева удвоили преимущество благодаря голу нападающего Александра Митровича

На 38-й минуте Митрович мог оформить дубль, но не реализовав пенальти.

Черногорцы сумели сократить отставание на 70-й минуте благодаря голу нападающего Стефана Мугоша.

После этой победы Сербия набрала 11 очков и продолжает лидировать в группе 4 Лиги С. Черногория, имея в активе 7 баллов, занимает вторую строчку.

В следующем матче Сербия в гостях сыграет с командой Литвы, а Черногория на своем поле примет сборную Румынии.