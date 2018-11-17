Ибрагимович встал на защиту хавбека Погба

Французский футболист в последнее время часто подвергался критики из-за дисциплины и отсутствия лидерских качеств.

"Критика Погба становится уже смешной. Всех собак вешают на него. Кто-то перешел дорогу на красный — виноват Погба. Вы прокололи колесо — виноват Погба. Что-то пошло не так — опять виноват Погба. Мне кажется, все, кто его критикуют, просто хотят внимания.

Им всем нужно расслабиться. Они должны посмотреть на себя, особенно это касается бывших игроков, и задаться вопросом: «А что сделал я, когда играл?». Потому что они были не намного лучше — я играл против них. Кто-то был лучше, кто-то хуже. Они все должны заткнуться и заняться своим делом. Им платят за разговоры и за привлечение внимания, но нужно подкреплять слова фактами", — цитирует Ибрагимовича FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что легенда «Манчестер Юнайтед» обокрал человека.