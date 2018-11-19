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В Дагестане отвергли идею Нурмагомедова
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В Дагестане отвергли идею Нурмагомедова о закрытии клубов 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Дагестанский министр по делам молодежи Камил Саидов заявил, что закрывать местные клубы не стоит, так как это приведет к оттоку молодых людей из региона. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее помощник депутата Госдумы Ризвана Курбанова Эльдар Иразиев призвал закрыть в Дагестане ночные клубы из-за перестрелки, в которой погиб сотрудник Росгвардии. Разиева поддержал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Комментируя их призывы, Саидов заявил, что в Дагестане практически нет ночных клубов. По его словам, в большинстве случаев речь идет о ресторанах и кафе закрытого типа, например, с караоке.
По мнению Саидова, открывать детские клубы вместо кафе и ресторанов бессмысленно, так как заведений для детей в регионе хватает.
«Если у нас не будет мест для отдыха молодёжи <…>, то они будут выезжать из региона», — подчеркнул он.
В заключение Саидов сказал, что заведения, работающие в ночное время, должны усилить меры безопасности.
В ночь на 18 ноября у входа в одно из кафе Махачкалы произошел конфликт, в ходе которого погиб сотрудник Росгвардии. Один из участников конфликта начал стрелять, правоохранитель открыл огонь в ответ, но получил смертельное ранение. В убийстве заподозрили чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мачиева.
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