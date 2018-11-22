Накопительную часть пенсии россиян Госдума заморозила до 2021 года

Госдума приняла соответствующий правительственный закон. Он, в частности, устанавливается обязанность Пенсионного фонда РФ «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии». В настоящее время такое правило установлено в отношении периода 2014-2020 годов.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 млрд рублей, передает ТАСС

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина назвала это решение «вынужденной мерой, которая не укрепляет доверие к пенсионной системе». Она выразила уверенность, что накопительная пенсионная система должна быть добровольной, а длинные деньги пенсионных фондов должны работать на экономику страны, стимулируя ее рост. Тем не менее, по словам депутата, продление заморозки пенсионных накоплений «позволит обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы» на предстоящие три года.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. По действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

Новый закон продлевает «заморозку» отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.