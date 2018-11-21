Черчесов: внимательно смотрим за Чаловым, даём время обжиться в сборной 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не выпустил нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на поле в матче Лиги наций с командой Швеции (0:2).
«Почему не дал сыграть Чалову? Потому что он молодой футболист, который потихонечку обживается в коллективе. Внимательно смотрим за ним, даём время обжиться, а потом будем выпускать в матчах.
В первом тайме Полоз играл неслучайно. Рассчитывали, что шведы с первых минут пойдут в атаку, потому что они играли три дня назад, и им важно было выдать сильный стартовый отрезок, ведь силы не безграничны, их у соперника могло не хватить.
Во втором тайме мы хотели играть стабильно, не раскрываться, несмотря на счёт 0:1. Он ни о чём не говорил, ведь нас устраивала ничья 1:1. Думаю, второй тайм нам удался лучше. Любой гол мог решить всё в обе стороны, мы вперед не бросались. Знаем, что Дзюба умеет цепляться за мяч, знаем, что шведы играют компактно, сложно проходить их оборону. Не только мы с этим столкнулись. А что касается большого количества длинных передач в концовке, сами понимаете, что когда 10-15 минут оставалось, из-за психологических моментов уже начали играть в навал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.