Черчесов: внимательно смотрим за Чаловым, даём время обжиться в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не выпустил нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на поле в матче Лиги наций с командой Швеции (0:2).

«Почему не дал сыграть Чалову? Потому что он молодой футболист, который потихонечку обживается в коллективе. Внимательно смотрим за ним, даём время обжиться, а потом будем выпускать в матчах.

В первом тайме Полоз играл неслучайно. Рассчитывали, что шведы с первых минут пойдут в атаку, потому что они играли три дня назад, и им важно было выдать сильный стартовый отрезок, ведь силы не безграничны, их у соперника могло не хватить.