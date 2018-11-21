Лига наций. Швеция — Россия — 2:0. Колонка Дмитрия Егорова

Черчесов выжал всё, но он не волшебник.

Надо быть честными с самими собой. Первого места в группе В Лиги наций сборная России лишилась ещё в субботу, когда Турция дома проиграла Швеции. Шансов на успех в Стокгольме — если считать Черчесова человеком, а не волшебником — уже не было. И сейчас даже как-то спокойно, что нам наконец-то перестало фартить — это хотя бы доказывает, что никто не продал душу дьяволу.

Ну не имели мы морального права перед всем миром футбола играть хотя бы вничью со шведами. Потому что нельзя побеждать, стоя по шею в болоте. Странно, что мы в этой группе вообще выжили. Или не так: спасибо Луческу. Ведь катастрофа, когда в один момент выбывают твои лучшие структурные игроки — Головин, Зобнин, Черышев и Фернандес, а Дзюба приезжает после травмы. Сюда можно добавить и Кутепова, игравшего одну из ключевых ролей на ЧМ. Это катастрофа, когда в один момент заканчивают все носители истории и незаменимые на ЧМ — Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов.

Это катастрофа, когда исчезают дублёры на целые позиции. Смольников и Петров — защита справа. Рауш — слева. Мамаев и Ахметов — в центре. Давайте посчитаем сюда же и Кокорина вместе с больной темой флангового форварда. И даже Глушакова с Комбаровым трогать не будем — и без них захлебнулись. Это катастрофа, когда ты не уверен, что вспомнил всех исчезнувших, но по сравнению с ЧМ, который был два месяца назад, уже недосчитался шестнадцати человек. И если перед ЧМ эксперты называли поколение худшим в истории, то какое тогда сейчас, в Лиге наций? Какое, если у Черчесова есть реальная необходимость в вызове 33-летнего Ари? Успокойтесь с Чаловым: если бы Фёдор был готов, он бы точно вышел на поле.

Какое, если в условиях экономического кризиса уровень РПЛ так низок, что даже сырой, наскоро собранный за гроши со всего мира, ЦСКА идёт в лидерах? Какое, если даже после успеха на ЧМ европейские клубы не купили никого кроме Головина, а наша суперзвезда Черышев лишь в сомнительной ротации во вполне себе средней «Валенсии»?

Да заболотное оно, это поколение. Потому что остались старательные парни, которые заслуживают уважения публики своим старанием и отвагой, но они могут лишь бороться и учиться, бегая на одном поле с представителями больших клубов. Только вот на уровне сборных нужно другое — быть мастером и решать. Да и сборная тоже заболотная. Потому что хорошо нарисованная на ЧМ обложка, с привлечением лучших художников из медицинского, аналитического, функционального и любых других направлений, подарила стране праздник и скрыла от обывателя, что наш футбол — болото. Сборной спасибо за чудесный год. Это была чудесная русская сказка. В этом году она закончилась. А теперь к реалиям, к ноябрю, к зиме — продолжим месить грязь вместе.