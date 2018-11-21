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Лига наций, Швеция-Россия 2:0 — мемы
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Лига наций, Швеция-Россия 2:0 — мемы
Чемпионат.com
6 часов назад
Фото:
Чемпионат.com
Комментарии
Немного мемов.
Но больше всего вопросов у болельщиков возникло о
Федоре Чалове
, который так и не вышел на поле.
И, конечно, не забыли пошутить про
Антона Заболотного
.
Читать ещё •••
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