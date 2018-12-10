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«Ахмат» — «Арсенал»: ставка Максима Деменко на РПЛ с коэффициентом 3.62 

Чемпионат.com + ещё 200 5 часов назад
Фото: Newsru.com
Известный в прошлом футболист Максим Деменко дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Ахмат» — «Арсенал». Начало встречи 10 декабря 2018 года запланировано на 19:30 мск.
Ставка: победа «Ахмата» с разницей в один мяч за 3.62.
«Интересный матч. «Арсенал» выиграл у лидера, у «Зенита», но я всё же думаю, что «Ахмат» дома выиграет, у них будет мотивация. «Арсенал» сейчас интересная команда, играющая. Но я предположу, что «Ахмат» одержит победу. Всё-таки они очень хорошо играют у себя дома, а это важный фактор. Тулякам будет непросто», — сказал Максим Деменко.
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