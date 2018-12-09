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«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» и упустил шанс возглавить таблицу РПЛ 

Чемпионат.com + ещё 202 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.
Гости вышли вперёд в счёте на 14-й минуте, когда полузащитник из Люксембурга Оливье Тилл отличился после результативной передачи от защитника Дмитрия Живоглядова. На 26-й минуте хозяева отыгрались благодаря точному удару нападающего Ивана Игнатьева, которому ассистировал полузащитник Маурисио Перейра. Таким образом, «Краснодар» продлил серию без поражений в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи), а «Уфа» сыграла вничью во второй встрече кряду.
«Краснодар» (33 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. При этом у питерцев матч в запасе. «Уфа» (16) находится на 14-й строчке.
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