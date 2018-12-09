«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» и упустил шанс возглавить таблицу РПЛ

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд в счёте на 14-й минуте, когда полузащитник из Люксембурга Оливье Тилл отличился после результативной передачи от защитника Дмитрия Живоглядова . На 26-й минуте хозяева отыгрались благодаря точному удару нападающего Ивана Игнатьева , которому ассистировал полузащитник Маурисио Перейра. Таким образом, «Краснодар» продлил серию без поражений в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи), а «Уфа» сыграла вничью во второй встрече кряду.