Семак рассказал о наказаниях для Паредеса и Дриусси за удаления

Наставник отметил, что футболисты получили наказания за красные карточки.

"У Паредеса не было никакого умысла при удалении. Это скорее неаккуратность. Это касается и Дриусси. Они были оштрафованы. На этом санкции закончились. Будем следить за ними. Наказание было по делу. Ребята адекватно все восприняли. Паредес готов. Но ему еще необходимо акклиматизироваться и привыкнуть к часовым поясам. Такие перелеты никогда не идут на пользу", — подчеркнул Семак.

Напомним, что хавбек заработал удаление в матче с грозненским «Ахматом» (1:0), а форвард — в игре с московским «Динамо» (0:1).