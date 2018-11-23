Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал удаления полузащитника Леандро Паредеса и нападающего Себастьяна Дриусси в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Наставник отметил, что футболисты получили наказания за красные карточки.
"У Паредеса не было никакого умысла при удалении. Это скорее неаккуратность. Это касается и Дриусси. Они были оштрафованы. На этом санкции закончились. Будем следить за ними. Наказание было по делу. Ребята адекватно все восприняли. Паредес готов. Но ему еще необходимо акклиматизироваться и привыкнуть к часовым поясам. Такие перелеты никогда не идут на пользу", — подчеркнул Семак.
Напомним, что хавбек заработал удаление в матче с грозненским «Ахматом» (1:0), а форвард — в игре с московским «Динамо» (0:1).
Ранее защитник петербургского клуба Бранислав Иванович высказался относительно ареста нападающего команды Александра Кокорина.