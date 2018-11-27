Вратарь «Локомотива» перенес операцию и выбыл на месяц

На восстановление потребуется около месяца. Таким образом, Медведев точно пропустит дерби со "Спартаком" и домашнюю встречу против «Оренбурга» в чемпионате России.

"Операция прошла успешно. На восстановление уйдет около месяца. Никита начнет тренироваться на первом зимнем сборе команды", — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».

В нынешнем сезоне 23-летний голкипер на поле не выходил.