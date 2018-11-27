Вратарь «Локомотива» перенес операцию и выбыл на месяц 

Вратарь московского «Локомотива» Никита Медведев перенес операцию по удалению части внутреннего мениска в одной из клиник Рима, сообщает "Советский спорт".
На восстановление потребуется около месяца. Таким образом, Медведев точно пропустит дерби со "Спартаком" и домашнюю встречу против «Оренбурга» в чемпионате России.
"Операция прошла успешно. На восстановление уйдет около месяца. Никита начнет тренироваться на первом зимнем сборе команды", — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».
В нынешнем сезоне 23-летний голкипер на поле не выходил.
Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» Роман Зобнин перенес операцию на колене.